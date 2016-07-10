Польский свекольный салат на зиму
Опубликовано: 10.07.2016
Разместил: ФеяРассвета [Offline]
Калорийность: Не указана
Время приготовления: Не указано
Учитывая, что польские границы не далеко от наших границ, то традиции переходят от одного человека к другому. У всех нас есть родственники в соседних странах, поэтому рецепты могу передаваться из уст в уста. Вот так, наверное, и пришел к нам этот салат из свеклы с луком на зиму, рецепт с фото которого я вам и предлагаю. Он очень колоритный сам по себе, а его вкус довольно необычный. Не всегда наши хозяйки практикуют квашение свеклы, а вот в данном рецепте главное мариновка этого корнеплода. Все привыкли готовить маринованную капусту, но надо почаще пробовать что-то новенькое и экспериментировать, чтобы найти хороший и вкусный рецепт.
Необходимые продукты:
- свекла – 1 кг;
- уксус – 75-80 мл;
- горошины черного перца – 3-4 шт.;
- сахарный песок – 50 грамм;
- соль – ½ столов. л.;
- лавровые листочки – 3-4 шт.;
- лук белый репчатый – 200-300 грамм;
- чеснок – 1-2 головки.
Пошаговый рецепт с фото:
Для приготовления зимнего салата свеклу вымойте и бланшируйте в воде в течение 15-20 минуток. За это время она немного отварится, но в то же время будет оставаться хрустящей. Остудите и залейте опять холодной водой. Пускай так постоит минут 10, а затем с легкостью очищайте кожуру.
Натирайте ее на металлической терочке.
Выдавливайте к свекле чесночные зубчики через пресс. Размешивайте и укладывайте в глубокую эмалированную посуду.
Репчатый лук нашинкуйте тонкими полуколечками.
Добавляйте к свекле.
Приготовьте маринад. В уксусе растворить соль и сахар.
Добавляйте горошины черного перца.
Также не забывайте про лавровые листочки.
Поставьте маринад на огонь и варите минут 5 после закипания. Затем пролейте маринад через сито, чтобы убрать специи. Теперь заливайте горячим маринадом свеклу и оставляйте ее мариноваться на 6-8 часов. Затем перекладывайте свеклу в банки. Плотно утрамбовывайте.
Стерилизовать такой салат из свеклы и лука нужно минут 15, а затем можно будет закрыть крышками и укрыть одеялом, чтобы они под ним постепенно остывали. Готовый салат можно будет зимой открыть и поставить на стол в качестве прекрасной закуски.
С кусочком черного или ржаного хлебушка баночка такого салата опустеет в два счета. Также такой салат я иногда добавляю в процессе варки борща.
Как ни крути, а польский свекольный салат хорошо в любом виде!
Bon Appetite!
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