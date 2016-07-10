

Польский свекольный салат на зиму

Опубликовано: 10.07.2016

Разместил: ФеяРассвета [Offline]

Калорийность: Не указана

Время приготовления: Не указано

Учитывая, что польские границы не далеко от наших границ, то традиции переходят от одного человека к другому. У всех нас есть родственники в соседних странах, поэтому рецепты могу передаваться из уст в уста. Вот так, наверное, и пришел к нам этот салат из свеклы с луком на зиму, рецепт с фото которого я вам и предлагаю. Он очень колоритный сам по себе, а его вкус довольно необычный. Не всегда наши хозяйки практикуют квашение свеклы, а вот в данном рецепте главное мариновка этого корнеплода. Все привыкли готовить маринованную капусту, но надо почаще пробовать что-то новенькое и экспериментировать, чтобы найти хороший и вкусный рецепт.







Необходимые продукты:

- свекла – 1 кг;

- уксус – 75-80 мл;

- горошины черного перца – 3-4 шт.;

- сахарный песок – 50 грамм;

- соль – ½ столов. л.;

- лавровые листочки – 3-4 шт.;

- лук белый репчатый – 200-300 грамм;

- чеснок – 1-2 головки.



